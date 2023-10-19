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Общество

В Новокуйбышевске оплатили невыполненные работы по реконструкции канализации

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске Самарской области выявлены факты приемки и оплаты муниципальными заказчиками невыполненных работ при реконструкции городских канализационных очистных сооружений. Аналогичные нарушения были допущены при проведении капитального ремонта двух школ — ГБОУ СОШ № 7 и ГБОУ ООШ № 9. Было оплачено и некачественно выполненное благоустройство общественных территорий.

Информация о результатах проверки использования городом трансфертов из областного бюджета за последние три года в сумме более 1,1 млрд руб. размещена на сайте Счетной палаты Самарской области.

Был проведен выборочный контроль расходования средств, выделенных на реализацию нацпроекта "Экология" и "Жилье и городская среда", государственных программ "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области", "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2025 г., обособленного регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Самарской области", а также лучших проектов создания городской среды — победителей Всероссийского конкурса.

Аудиторами были установлены нарушения бюджетного законодательства и других нормативных актов по использованию субвенций на исполнение областных обязательств по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних (ограниченно дееспособных) граждан.

Кроме того, установлены нарушения федерального закона о госзакупках в части несоблюдения принципа обеспечения конкуренции при заключении муниципальных контрактов и заключения контракта без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

По итогам проверки главе города было направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлено информационное письмо в областную государственную инспекцию финансового контроля. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору, в Губернскую думу и в прокуратуру Самарской области.

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Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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