В Новокуйбышевске оплатили невыполненные работы по реконструкции канализации

В Новокуйбышевске Самарской области выявлены факты приемки и оплаты муниципальными заказчиками невыполненных работ при реконструкции городских канализационных очистных сооружений. Аналогичные нарушения были допущены при проведении капитального ремонта двух школ — ГБОУ СОШ № 7 и ГБОУ ООШ № 9. Было оплачено и некачественно выполненное благоустройство общественных территорий.

Информация о результатах проверки использования городом трансфертов из областного бюджета за последние три года в сумме более 1,1 млрд руб. размещена на сайте Счетной палаты Самарской области.

Был проведен выборочный контроль расходования средств, выделенных на реализацию нацпроекта "Экология" и "Жилье и городская среда", государственных программ "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области", "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2025 г., обособленного регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Самарской области", а также лучших проектов создания городской среды — победителей Всероссийского конкурса.

Аудиторами были установлены нарушения бюджетного законодательства и других нормативных актов по использованию субвенций на исполнение областных обязательств по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних (ограниченно дееспособных) граждан.

Кроме того, установлены нарушения федерального закона о госзакупках в части несоблюдения принципа обеспечения конкуренции при заключении муниципальных контрактов и заключения контракта без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

По итогам проверки главе города было направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлено информационное письмо в областную государственную инспекцию финансового контроля. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору, в Губернскую думу и в прокуратуру Самарской области.