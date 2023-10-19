В Новокуйбышевске оплатили невыполненные работы по реконструкции канализации

В Новокуйбышевске Самарской области выявлены факты приемки и оплаты муниципальными заказчиками невыполненных работ при реконструкции городских канализационных очистных сооружений. Аналогичные нарушения были допущены при проведении капитального ремонта двух школ — ГБОУ СОШ № 7 и ГБОУ ООШ № 9. Было оплачено и некачественно выполненное благоустройство общественных территорий.
Информация о результатах проверки использования городом трансфертов из областного бюджета за последние три года в сумме более 1,1 млрд руб. размещена на сайте Счетной палаты Самарской области.
Был проведен выборочный контроль расходования средств, выделенных на реализацию нацпроекта "Экология" и "Жилье и городская среда", государственных программ "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области", "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2025 г., обособленного регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Самарской области", а также лучших проектов создания городской среды — победителей Всероссийского конкурса.
Аудиторами были установлены нарушения бюджетного законодательства и других нормативных актов по использованию субвенций на исполнение областных обязательств по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних (ограниченно дееспособных) граждан.
Кроме того, установлены нарушения федерального закона о госзакупках в части несоблюдения принципа обеспечения конкуренции при заключении муниципальных контрактов и заключения контракта без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта.
По итогам проверки главе города было направлено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлено информационное письмо в областную государственную инспекцию финансового контроля. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору, в Губернскую думу и в прокуратуру Самарской области.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!