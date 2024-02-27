В Самаре стали судить полицейского Рамазанова, брат которого дал показания о взятке экс-сотрудникам ФСБ

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Азамата Рамазанова. Его обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Напомним, согласно версии следствия, инспектор ДПС Азамат Рамазанов ввел в заблуждение гражданина Отабоева относительно регистрации его транспортного средства и получил от него вознаграждение 40 тыс. рублей. Азамата Рамазанова уволили из органов внутренних дел.

Интересно, что брата Азамата - командира роты ДПС Исабека Рамазанова - ранее отправили в колонию за коррупцию. Как установил суд, он и приятель предложили директору ПК "Европринт" Ивану Широкову помочь избежать лишних проверок за 5 млн рублей. Кроме того, Исабека начали судить за то, что на первом своем суде он угрожал своему же подельнику и адвокату последнего прямо на заседании.

Но и на том история семьи Рамазановых не заканчивается. Второй брат упоминается в связи с делом о взятке теперь уже бывшим сотрудникам ФСБ. Под суд подпал бывший работник ГИБДД Михаил Вовченко. По версии следствия, он платил за покровительство экс-сотрудникам УФСБ по Самарской области Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову. Когда-то эти двое работали в одном кабинете. Гудков был знаком с сотрудником ГИБДД Исабеком Рамазановым. По версии обвинения, Вовченко решил давать взятки правоохранителям, чтоб избежать наказания за незаконную деятельность, связанную с нефтепродуктами, и обратился к Рамазанову. Далее, по версии следствия, Рамазанов встретился с Гудковым и попросил его помогать Вовченко за взятки. Гудков был не против и поговорил с Горбуновым.

В мае 2021 г. Вовченко возле здания на ул. Ленинградской в Самаре передал 1 млн руб. Рамазанову, а тот через Гудкова должен был передать деньги Горбунову. Все вскрылось, и последнего заключили в СИЗО-4 в Москве. Вовченко приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему присудили штраф 5 млн рублей. Исабека Рамазанова от ответственности по этому делу освободили, поскольку он давал показания и сотрудничал со следствием. Горбунов и Гудков ожидают рассмотрения их дела в суде.