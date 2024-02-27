16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стали судить полицейского Рамазанова, брат которого дал показания о взятке экс-сотрудникам ФСБ Экс-глава Жигулевска обжалует свой розыск и арест "Поволжскому маньяку" обвинение запросило пожизненный срок Рецидивист из Самары за мошенничество приговорен к году исправительных работ и штрафам Суд вынес приговор предполагаемому лидеру группировки "Законовские"

Суды Происшествия

В Самаре стали судить полицейского Рамазанова, брат которого дал показания о взятке экс-сотрудникам ФСБ

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 413
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Азамата Рамазанова. Его обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Напомним, согласно версии следствия, инспектор ДПС Азамат Рамазанов ввел в заблуждение гражданина Отабоева относительно регистрации его транспортного средства и получил от него вознаграждение 40 тыс. рублей. Азамата Рамазанова уволили из органов внутренних дел.

Интересно, что брата Азамата - командира роты ДПС Исабека Рамазанова - ранее отправили в колонию за коррупцию. Как установил суд, он и приятель предложили директору ПК "Европринт" Ивану Широкову помочь избежать лишних проверок за 5 млн рублей. Кроме того, Исабека начали судить за то, что на первом своем суде он угрожал своему же подельнику и адвокату последнего прямо на заседании.

Но и на том история семьи Рамазановых не заканчивается. Второй брат упоминается в связи с делом о взятке теперь уже бывшим сотрудникам ФСБ. Под суд подпал бывший работник ГИБДД Михаил Вовченко. По версии следствия, он платил за покровительство экс-сотрудникам УФСБ по Самарской области Ивану Гудкову и Михаилу Горбунову. Когда-то эти двое работали в одном кабинете. Гудков был знаком с сотрудником ГИБДД Исабеком Рамазановым. По версии обвинения, Вовченко решил давать взятки правоохранителям, чтоб избежать наказания за незаконную деятельность, связанную с нефтепродуктами, и обратился к Рамазанову. Далее, по версии следствия, Рамазанов встретился с Гудковым и попросил его помогать Вовченко за взятки. Гудков был не против и поговорил с Горбуновым.

В мае 2021 г. Вовченко возле здания на ул. Ленинградской в Самаре передал 1 млн руб. Рамазанову, а тот через Гудкова должен был передать деньги Горбунову. Все вскрылось, и последнего заключили в СИЗО-4 в Москве. Вовченко приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему присудили штраф 5 млн рублей. Исабека Рамазанова от ответственности по этому делу освободили, поскольку он давал показания и сотрудничал со следствием. Горбунов и Гудков ожидают рассмотрения их дела в суде.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3