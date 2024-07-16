В Самаре возбудили еще одно дело о попытке захвата земель на Поджабном

Прокуратура Самарской области провела проверку по распоряжению землями на острове Поджабный в Самаре.

"Установлено, что житель Самары намеревался незаконно приобрести право на земельный участок, расположенный в поселке Проран, кадастровой стоимостью 18 млн рублей.

В качестве основания для выкупа земельного участка под туристическое обслуживание гражданин указывал наличие у него права собственности на объекты недвижимого имущества — шесть жилых летних домиков.

Вместе с тем фактически никаких капитальных домов возведено не было, на участке находились быстровозводимые строения и объекты движимого имущества", — сообщили в прокуратуре Самарской области 16 июля.

Как отмечают в надзорном ведомстве, в декабре 2022 г. минимущества региона заявителю в предоставлении без проведения торгов земельного участка отказало. Прокуратура области направила материалы проверки в следственные органы. В итоге в полиции возбудили дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Напомним , недавно Самарский районный суд также вынес решение о "хищении "семейной фирмой" бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова 40 га земли на реликтовом острове Поджабном". Несмотря на прекращение уголовного преследования трех обвиняемых (экс-директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева) за истечением срока давности (преступление произошло 10 лет назад), суд, тем не менее, признал их виновными.

Также инициатор расследования депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал , что в отдельное производство выделен материал, который, теоретически, мог бы позволить привлечь к ответственности Александра Ефанова и его сына Ивана.

По информации источников Волга Ньюс, в новом уголовном деле, о котором стало известно 16 июля, может фигурировать гражданин А. В. Панченко. По неподтвержденным данным, последний может иметь отношение к цыганским кланам.