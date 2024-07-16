В Самаре возбудили еще одно дело о попытке захвата земель на Поджабном

Прокуратура Самарской области провела проверку по распоряжению землями на острове Поджабный в Самаре.
"Установлено, что житель Самары намеревался незаконно приобрести право на земельный участок, расположенный в поселке Проран, кадастровой стоимостью 18 млн рублей.
В качестве основания для выкупа земельного участка под туристическое обслуживание гражданин указывал наличие у него права собственности на объекты недвижимого имущества — шесть жилых летних домиков.
Вместе с тем фактически никаких капитальных домов возведено не было, на участке находились быстровозводимые строения и объекты движимого имущества", — сообщили в прокуратуре Самарской области 16 июля.
Как отмечают в надзорном ведомстве, в декабре 2022 г. минимущества региона заявителю в предоставлении без проведения торгов земельного участка отказало. Прокуратура области направила материалы проверки в следственные органы. В итоге в полиции возбудили дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Напомним, недавно Самарский районный суд также вынес решение о "хищении "семейной фирмой" бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова 40 га земли на реликтовом острове Поджабном". Несмотря на прекращение уголовного преследования трех обвиняемых (экс-директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева) за истечением срока давности (преступление произошло 10 лет назад), суд, тем не менее, признал их виновными.
Также инициатор расследования депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в отдельное производство выделен материал, который, теоретически, мог бы позволить привлечь к ответственности Александра Ефанова и его сына Ивана.
По информации источников Волга Ньюс, в новом уголовном деле, о котором стало известно 16 июля, может фигурировать гражданин А. В. Панченко. По неподтвержденным данным, последний может иметь отношение к цыганским кланам.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки