В Самаре отменят снос некоторых аварийных домов: причина

Утверждение перечня исторически ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) исторического поселения Самары привело к корректировке планов по сносу аварийных домов. Планы по проведению этих работ собираются отменить. Об этом Волга Ньюс сообщили в городской администрации.

Перечень ЦГФО региональное правительство утвердило в июне 2024 года. В него вошел 631 объект. В основном это жилые дома, формирующие средовую застройку и не имеющие статуса объектов культурного наследия. Они в том числе входят в предмет охраны исторического поселения, то есть снос запрещен.

Однако эксперты из числа градозащитников отмечали, что по части объектов мэрия Самары получила предписания о сносе зданий еще до принятия документа, так как они аварийные. Есть также решения судов. Архитектор Виталий Стадников прогнозировал, что такая ситуация может привести к тому, что часть ЦГФО снесут.

Так и произошло. По крайней мере с одним объектом — усадьбой гласного городской думы В. И. Агапова на ул. Красноармейской, 11. Построенное в 1893 г. здание демонтировали в августе 2024 года. Градозащитники пытались добиться отмены сноса, но получилось лишь на короткое время приостановить работы.

В департаменте управления имуществом Волга Ньюс пояснили, что основанием для сноса дома послужило решение Ленинского районного суда. Здание было аварийным. К моменту сноса возникла опасность обрушения.

Однако городские власти планируют спасти другие объекты, попавшие в число ЦГФО, от сноса.

"По многоквартирным домам, признанным аварийными и подлежащими сносу, вошедшим в перечень ЦГФО, организована работа по внесению изменений в распоряжения в части замены вида работ со "сноса" на "реконструкцию", — сообщили в департаменте.

По информации управления главного архитектора Самары, регламент индивидуальной работы с ЦГФО прописали в проекте объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве культуры РФ.