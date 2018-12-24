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Общество

Снег в Самарской области будет идти минимум до 26 декабря

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Снегопады в Самарской области сохранятся как минимум до 26 декабря, прогнозирует Приволжское УГМС.

Так, до конца дня в понедельник, 24 декабря, сохранится небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -5 ... -10°C.

Местами небольшой и умеренный снег, слабую метель синоптики обещают в две ближайшие ночи и днем во вторник. 26 декабря ожидается местами сильный снег с метелью и снежными заносами.

В эти дни сохранится облачность и юго-восточный ветер силой 8-13 м/с. Температура воздуха будет в пределах -8 ... -16°C.

Прогнозов на 27 декабря на сайте УГМС пока не размещено.

Напомним, утром 24 декабря из-за снегопада в Самаре образовались 10-балльные пробки.

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