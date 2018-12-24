Новый министр строительства проведет встречи с обманутыми дольщиками

Министерство строительства Самарской области анонсировало серию встреч с дольщиками проблемных объектов, сообщается в аккаунте ведомства в соцсетях.

Министр Евгений Чудаев встретится с представителями инициативных групп обманутых дольщиков 25 декабря в 8:00 - "Горос" (ул. Черемшанская);

26 декабря 8:00 - СК "Новация" (Петра Дубрава, ул. Южная, №№ 2, 3, 8а); 8:30 - "Интеграция" (ул. Аэродромная, 102, ЖК "У Парка"), 19:00 - "Юниверс-строй" (ул. Садовая, 256, МЖК "Астра").

27 декабря 8:00 - "Новый город" (ЖК "Ильинская плаза", улицы Арцыбушевская, Маяковского, Буянова).

28 декабря 18:30 - "Кросс", "Поско" (ЖК "На Владимирской", пр. К.Маркса/ул. Владимирская), 19:00 - "Юниверс-строй" (улицы Ставропольская - Запорожская).

29 декабря 8:00 - РКЦ "Прогресс" (ул. Ленинская, 136 квартал). В графике возможны изменения, о которых обещают проинформировать заранее.