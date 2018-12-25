Самарские таможенники изъяли контрафактные игрушки на 2 млн рублей

Более 24 тыс. контрафактных игрушек было выявлено в ходе рейда мобильной группы Самарской таможни на трассе А-300, сообщает начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев.

Партию товаров везли из Казахстана в Москву на крупные оптовые рынки. Все выявленные игрушки маркированы известными товарными знаками, среди которых Peppa Pig, Hot Wheels, Spider-Man, FIFA, "Маша и медведь".

Самарские таможенники, следуя стандартной процедуре по защите прав интеллектуальной собственности, направили всю имеющуюся информацию правообладателям, которые и вынесли свой вердикт о товаре — подделка. В своих заявлениях компании, представляющие интересы правообладателей, сообщили, что данный товар не производился компанией Peppa Pig, Spider-Man или другой, по материалам и качеству изготовления данные товары не соответствуют требованиям, предъявляемым при изготовлении оригинальной продукции.

Стоимость ущерба, причиненного правообладателям, только по четырем позициям товара оценена более 2 млн рублей. Правообладатели обратились в суд для возмещения ущерба.

По четырем товарным знакам уже вынесено решение суда, и фирма-нарушитель привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 14.10 КОАП РФ, назначен административный штраф в размере по 50 тыс. руб. за каждый товарный знак с конфискацией товара.