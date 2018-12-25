Работники Куйбышевского НПЗ вновь помогли Деду Морозу собрать мешок с подарками

Вместе со сказочным волшебником они исполнили мечты 60 воспитанников ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения", находящегося в Куйбышевском районе Самары. Новогодняя акция "Елочка, дари!" стала для заводчан доброй традицией.

Машины с пультом управления, коньки, планшеты, 3D-пазлы, куклы, настольные игры и множество других подарков, о которых дети писали Деду Морозу, - теперь в их руках. Семилетняя Софья прижимает к груди магический магнитный конструктор, четырехлетний Рома, сидя в инвалидной коляске, обнимает своего нового маленького друга - робота-хамелеона, а брату с сестрой Сереже и Маше не терпится опробовать надувную подушку на горке во дворе.

В роли волшебников традиционно выступили нефтепереработчики. Кстати, в этом году к числу подопечных КНПЗ присоединились малыши из разных районов города с особо тяжелыми формами заболеваний. Для них заводчане закупили лечебное питание, дорогостоящие лекарства, средства по уходу и развивающие игрушки. "Мы очень благодарны заводу за это доброе дело, - говорит социальный педагог Комплексного центра социального обслуживания населения, специалист по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, Елена Колендо. - Мы давно дружим с Куйбышевским НПЗ - молодые специалисты завода помогают нам проводить праздники и зимой, и летом. Мы очень рады, что у нас есть такие друзья!"

Нефтепереработчики не в первый раз убеждаются: дарить подарки не менее приятно, чем их получать. Дети еще верят в чудеса, и их счастливые глаза, когда из рук Деда Мороза они получили то, о чем мечтали, это доказывают. Поэтому каждый год в холле заводоуправления появляется елка с письмами Деду Морозу от детишек, по тем или иным жизненным обстоятельствам обделенных вниманием. Желающих творить чудеса своими руками среди заводчан из года в год становится все больше.