Тольяттинцев приглашают на шоу "RoboStars"

Тольятти принял грандиозное семейное шоу "RoboStars". Его главные действующие лица - человекоподобные роботы, которые умеют поддерживать диалог, выступать в жанре стендап, гонять в футбол и не только. Выставка пробудет в городе до окончания новогодних каникул.

- "Сколько вам лет?"

- "Робоженщине непорядочно задавать такие вопросы", - отвечает Кикки, инновационная ведущая онлайн-шоу, которая запросто может говорить аж на 30 языках.

Правда, перед тем как подготовить ответ на вопрос, она молчит несколько секунд и наивно хлопает глазами, зато четко и обдумано выдает самые неожиданные фразы.

Кикки - далеко не единственный робот, способный удивлять. Михаил Арсентьев, один из сотрудников выставки, показывает электронного пса: "Это робот Чип - собака, которая умеет не только бегать за мячом. Он выполняет команды и даже занимается йогой".

Этот инновационный питомец влюбит в себя практически всех посетителей. "Детям очень понравилось. Теперь хотят вместо нашей домашней собаки - такого пса", - рассказывает гостья фестиваля Марина Межинская.

На фестивале "RoboStars" становится понятно, куда же дошли современные технологии. Более 50 роботов, которые играют в футбол, выступают в театре и даже шутят. Причем все экспонаты выставки находятся не за стеклом, гостям даже разрешают ими "порулить".

По словам организаторов, шоу должно понравиться и школьникам, которые не всегда с интересом изучают технические науки. Ведь главная идея фестиваля - обучить через игру. На выставке технологии становятся частью фантастического мира.

Все развлечения входят в стоимость билета, а три мастер-класса оплачиваются отдельно. Именинникам обещают сделать скидку.

Узнать об акциях можно в социальных сетях https://vk.com/robostars_togliatti и на сайте https://robostars.ru/tolyatti/.

Подробности по телефону +7 917 103 94 13.

Гостей ждут в тольяттинском ТЦ "Аэрохолл". Выставка продлится до 13 января.