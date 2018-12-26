На М-5 ограничили движение грузовиков из-за снегопада

С 12:00 26 декабря введено временное ограничение движения грузовых транспортных средств на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области в связи с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890 по 976 км в Сызранском и Ставропольском районах.

Дорожники принимают меры, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд. Последствия снегопада устраняют около 80 единиц дорожной техники. Организована круглосуточная работа аварийных бригад.

Ориентировочно, время ограничения движения, в зависимости от погодных условий, продлится до 16:00 26 декабря.