К концу недели прекратятся осадки и придут морозы

К концу недели синоптики Приволжского УГМС прогнозируют морозы местами до -25°C.

В четверг, 27 декабря, еще идет снег, слабая метель и дует юго-восточный ветер 7-12 м/с. Ночью обещают небольшие осадки, ветер сменит направление на восточный 6-11 м/с. Температура воздуха будет -6… -11°C. Днем 28 декабря погода не изменится, только станет немного теплее -4… -9°C.

В ночь на субботу сохранится облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 м/с. Столбик термометра опустится до -10… -15°C. Эти погодные условия сохранятся и днем 29 декабря.

В ночь на воскресенье обещают прояснения, без существенных осадков, местами слабый туман. Ветер подует в юго-западном направлении с той же скоростью 4-9 м/с. Похолодает до -15… -20°C, местами до -25°C. В последнее воскресное утро года местами ожидается слабый туман, а днем -13… -18°C.