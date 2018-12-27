Сборы от проката "Елки Последние" 31 декабря будут направлены на благотворительность

Все сборы от проката главного российского новогоднего блокбастера "Елки Последние" 31 декабря будут направлены в благотворительный фонд "Подсолнух" Тимура Бекмамбетова и "Дом Роналда Макдоналда".

"Сегодня существует много разных способов помощи тем, кто в этом нуждается. Но мы живем и часто не осознаем, что от нашей поддержки может зависеть жизнь других людей. И что из маленького финансового ручейка может возникнуть большая помощь, если мы будем объединять свои усилия и рассказывать об этом. Миссия благотворительных организаций - таких, как наш фонд "Подсолнух", как фонд "Дом Роналда Макдоналда", - заключается не только в сборе денег. Важно рассказывать, на что они идут, каких расходов требует та или иная ситуация, почему так важно оказывать помощь именно этим людям, семьям, детям. Мы уже много лет поддерживаем благотворительные инициативы. И я очень рад, что фильм "Елки последние", по традиции, поможет сделать еще одно доброе дело, оказать поддержку тем, кто верит в чудо, - и тогда оно точно произойдет!" - говорит продюсер картины, режиссер, основатель компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов.

"Елки Последние" станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. Как всегда, все новеллы объединены закадровым голосом Константина Хабенского: сохранение многолетних традиций - важный атрибут праздничного настроения.

Финальная часть кинофраншизы не только традиционно порадует зрителей в канун Нового года, но и реально поможет тем, кому помощь и поддержка действительно необходимы. Прокат картины 31 декабря 2018 г. по всей России будет благотворительным: вырученные средства направят на проекты фондов "Подсолнух" - благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета. Фонд был создан Тимуром Бекмамбетовым и Варей Авдюшко в 2006 г. и работает, чтобы спасти жизни людей, больных первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Проекты фонда "Дом Роналда Макдоналда" направлены на то, чтобы создать детям и родителям, вынужденным подолгу находиться в больницах, комфортные условия проживания: семейные комнаты, гостиницы для родителей, инклюзивные детские площадки.

Новый год - наш главный праздник, который объединяет всю страну вне зависимости от взглядов, расстояний и прогноза погоды. Этот день заставляет нас оглянуться назад, вспомнить о своих мечтах и, конечно, загадать желание в надежде на новогоднее чудо. Ведь канун Нового года - это последняя возможность сделать желаемое реальным, что герои "Елок" доказывали нам последние семь лет. В этом году каждый зритель сможет не только погрузиться в историю новогоднего чуда на экране, но и помочь осуществить мечты подопечных благотворительных фондов.