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Общество

Иван Ургант высмеял в своем шоу новогодние фигуры, установленные в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 декабря, в эфире Первого канала в передаче "Вечерний Ургант" ее ведущий высмеял фигуры Деда Мороза и Снегурочки, установленные на площади им. Ленина в Новокуйбышевске.

Фото: скриншот с видео

"Дети сидят у телевизора, смотрят нашу программу. Хотя уже поздно, люди жалуются. Надо как-то отпугнуть детей от телевизора. Смотрите: в городе Новокуйбышевск Самарской области на одной из городских площадей установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, к которым боятся подходить дети. И это при том, что оружия нет и фашистской формы ни на одном, ни на второй. Мы сегодня размещаем эту фотографию, чтобы дети испугались и отошли. У Снегурочки кукольное лицо, а у Деда Мороза - лицо уполномоченного по правам ребенка Самарской области", - со смехом демонстрирует фотографию Иван Ургант. 

Отметим, что после выхода ТВ-шоу и высокой огласки фигуры были демонтированы с площади. 

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