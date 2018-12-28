В самарском парке Гагарина запустили колесо обозрения

В пятницу, 28 декабря, состоялся долгожданный запуск в эксплуатацию аттракциона "Колесо обозрения высотой 55 метров", расположенного в парке Гагарина .

Аттракцион "Колесо обозрения высотой 55 метров" — уникальный для Самары технический объект. Посетители могут посмотреть на областную столицу с высоты птичьего полета. В светлое время суток открывается прекрасный вид на город и окрестности. В ясную погоду с верхней точки прекрасно видно Волгу, Жигулевские горы. С наступлением темноты посетители оценят завораживающий пейзаж ночной Самары, особенно сейчас, когда город готовится к Новому году и повсюду зажигается праздничная иллюминация.

Аттракцион запускается в преддверии новогодних каникул, будет работать ежедневно, с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Стоит отметить, что даже 31 декабря Колесо обозрения будет катать всех желающих до 22:00. Рядом с аттракционом оборудованы пункты общественного питания с горячими напитками и выпечкой.

Напомним, что 6 ноября МАУ "Парки Самары" в Twitter сообщило, что колесо обозрения откроют для посетителей после прохождения экспертизы.

На эксплуатацию аттракциона получены необходимые заключения и сертификаты безопасности. С этими документами можно ознакомиться на специальном информационном стенде, расположенном на входе в аттракцион.

Колесо обозрения готово к круглогодичной эксплуатации. Кабины, рассчитанные на шесть человек, остеклены и оборудованы системой отопления. Колесо можно эксплуатировать до -20 градусов, и отдыхающим будет тепло и комфортно. Для созданий комфортных условий для катания в летний период, каждая кабина оснащена индивидуальной сплит-системой.

Конструкция полностью исключает открывание кабины изнутри. Также, при отключении подачи электроэнергии к аттракциону от городских сетей, будет произведен запуск дизельной подстанции, все посетители смогут "завершить круг" и беспрепятственно выйти с аттракциона.