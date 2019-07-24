Руководство "Самарского резервуарного завода" подозревают в мошенничестве

В отношении руководства ООО "Самарский резервуарный завод" возбуждено уголовное дело, сообщил источник издания, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтверждают источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника, дело возбуждено в УМВД Самары 19 июля по ч.3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Ущерб оценивается в 316 тыс. рублей.

По фабуле дела (копия постановления имеется в распоряжении Волга Ньюс), неустановленное лицо "имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО "Самара-Восток-Сервис" путем обмана, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме" заключило договор на оказание услуг, не выполнив в полном объеме взятых на себя обязательств.

При этом с заявлением в полицию обратилось ижевское ООО ЦБЮУ "Бизнес-Гарант", выступающее правопреемником "Самара-Восток-Сервиса" по данному договору.

Собеседник портала отмечает, что заявители намерены также добиваться уголовных дел по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

При этом, по словам источника, существуют перспективы "параллельного расследования" дела СРЗ и дела "Волгабурмаша", возбужденного по заявлению банка "Зенит" по статье "Мошенничество". Банк заявил о хищении более 1 млрд руб. кредитных средств через цепочку фиктивных сделок.

На "Волгабурмаше" прошли обыски На ОАО "Волгабурмаш" в июне прошли обыски с изъятием документации, сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по заявлению банка "Зенит".

Согласно материалам арбитражного дела о банкротстве ООО "Самарский резервуарный завод", ранее "Самара-Восток-Сервису" удалось войти в реестр кредиторов завода третьей очереди с суммой требований 79 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что "Самара-Восток-Сервис" в 2008 и 2010 годах заключил с "СРЗ" два договора поставки спецодежды, средств защиты и инструментов.Товар был поставлен, но оплата поступила не в полном объеме.

Также в арбитражном деле есть информация о том, что ООО "ЦБЮУ "Бизнес-Гарант" обратилось с жалобой, в которой просит признать незаконным бездействие конкурсного управляющего "СРЗ" Дмитрия Муштакова. По мнению ООО, Муштаков не обеспечил проведение оценки имущества должника в течение двух месяцев с момента получения требования о привлечении оценщика. Обращение пока оставлено без движения, суд запросил доказательства.

Получить комментарии в компаниях и у конкурсного управляющего на момент публикации не удалось.

Напомним, ОАО "Самарский резервуарный завод" до конца 2010 г. входило в состав ОАО "ВБМ-Групп", которое называют близким бизнесменам Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову. В конце 2010 г. СРЗ был продан ООО "Волгаметком". С 2014 г. владельцем 85 % акций предприятия является Linen Solutions Inc., зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Банкротство СРЗ было запущено по иску саратовского АО "Энергоинвест", которому завод задолжал 771,8 тыс. рублей.

Процедура конкурсного производства была введена на предприятии в августе прошлого года. Однако производственная деятельность завода остановлена не была. Было проведено замещение активов и предприятие продолжает работать с новым юрлицом.

Крупнейшими кредиторами предприятия являются ООО "Волгаметком" с суммой требований в 506,9 млн руб. и Atlas Advisory LLP, к которому перешло право требования долга в 306 млн руб. перед ОАО "ВБМ-Групп".