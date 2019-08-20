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Общество

Сотрудники морга из мести оставили тело умершей женщины на жаре

ЧАПАЕВСК. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сотрудники морга в Чапаевске выкатили тело умершей пожилой женщины на 35-градусную жару, сообщает mash.ru. По информации портала, таким образом они мстили местному сотруднику ритуальной службы, который пожаловался на морг в полицию.

Напомним, 6 июня текущего года после проверки были задержаны два сотрудника городского морга. Их подозревали в требовании денег за бесплатные услуги, а именно за выдачу тел умерших. С родственников покойных требовали от 5 до 10 тыс. рублей. В случае отказа от оплаты услуг морга возникали проблемы с выдачей тел.

Так как другого морга в городе нет, заявивший в полицию ритуальщик вновь привез тело неприятелям. Те в ответ выкатили труп на жару и оставили там на час. "Крупные пятна, страшное надругательство, похороны пришлось проводить с закрытым гробом", - пишет издание.

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