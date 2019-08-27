В Самаре прошло заседание экспертного совета конкурса "Достояние губернии"

Региональный конкурс компаний переходит в решающую стадию. Сегодня, 27 августа, в Самаре состоялось заседание экспертного совета конкурса.

Напомним, он организован телерадиокомпанией "Губерния" и Общественной палатой субъекта при поддержке регионального правительства и проводится уже в третий раз. Одной из целей мероприятия является помощь местным компаниям в выходе на национальный рынок реализации товаров.

Количество предприятий, желающих разместить на своей продукции знак качества, стабильно растет. В этом году оно достигло 231, что стало рекордным показателем.

Отметим, в состав экспертного совета, определяющего победителей конкурса, вошли руководители профильных министерств, Торгово-промышленной и Общественной палат Самарской области, директор телерадиокомпании "Губерния" Юрий Проничев и представители общественности.

Ежегодно перед членами жюри ставится непростая задача: выбрать лучшего из лучших. Вот и в этом году эксперты, по словам Павла Покровского, находятся в огромном затруднении.

"Все предприятия, подавшие свои заявки, можно оценить на пять баллов по 5-балльной шкале. И нам будет трудно определить тройку финалистов в каждой из номинаций, не говоря уж о выборе единого победителя в каждой из семи номинаций", - признается зампредседателя Общественной палаты региона.

К слову, количество участников в номинации "Бренд региона" увеличилось на 30%. "Тем самым еще раз подчеркивается, что Самарская область сегодня звучит гордо. И мы как раз рассматриваем такие варианты, которые позволят нам выдвигать продукцию Самарской области в другие регионы и за рубеж", - рассказывает президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.

Отметим, участие в конкурсе "Достояние губернии" является бесплатным. Лучшие компании определяются в семи номинациях. Имена финалистов определятся в середине сентября. А победителей назовут 8 октября. Церемония награждения состоится в Самарском академическом театре оперы и балета.