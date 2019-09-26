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Общество

После концерта в Самаре Билану предложили сдать анализы на наркотики

МОСКВА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), председатель партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин призывает Диму Билана сдать анализы на наркотики.

Глава ФПБК считает, что правоохранители должны были отреагировать на появление артиста пьяным на концерте в Самаре 8 сентября. Виталий Бородин ссылается на ст. 20.21 КоАП РФ, согласно которой, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, является административным правонарушением.

При этом некие эксперты ФПБК, изучив видео, якобы пришли к выводу, что певец был не в алкогольном, а наркотическом опьянении. Поэтому глава ФПБК считает, что правоохранители должны были взять у певца анализы на наркотики, и предлагает самому Билану сдать на проверку срезы ногтей и волос, в которых следы наркотиков могут сохраняться месяцами.

"Тут не злорадствовать, а лечить человека надо. Я призываю Диму Билана очистить свою репутацию и добровольно сдать анализы на наркотики! Дурная слава и слухи неприемлемы для кумира миллионов", - заключил руководитель ФПБК.

Также проект по безопасности и борьбе с коррупцией обеспокоен тем, какой пример юные поклонники могут взять с Билана, вышедшего на сцену нетрезвым.

Кроме того, руководитель ФПБК написал министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву запрос. В нем Бородин просит привлечь певца к административной ответственности, а также отмечает, что из-за популярности артиста его появление на публике пьяным можно рассматривать как пропаганду спиртного и вседозволенности. Также в заявлении глава ФПБК просит провести Билану медосвидетельствование.

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