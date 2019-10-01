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Общество

Исследователи из России, США, Японии и других стран прочитают в Самаре лекции о мозге

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ученые с мировым именем соберутся в Самаре на площадке отеля "7 авеню" (ул. Ново-Садовая, 3) 5 октября в 12:00 и прочитают серию научно-популярных лекций о возможностях главного органа человеческого тела - головного мозга.

Фото: Фото предоставлено автором

Чем "дополнить" мозг, чтобы тот смог соревноваться с искусственным интеллектом? Зачем человеку учиться управлять нейрокомпьютерным интерфейсом? Как на ранних стадиях распознать деменцию и другие неврологические заболевания, применяя цифровые биомаркеры?

На эти и другие вопросы слушателям ответят Фабьен Лотте (Франция), Томаш Рутковски (Япония), Александр Каплан (Россия), Ли Миллер (США), Сурьо Сокадар (Германия), Алексей Паевский (Россия).

Вход свободный, необходима регистрация по ссылке https://samsmu.timepad.ru/event/1066009/.

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