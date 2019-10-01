Исследователи из России, США, Японии и других стран прочитают в Самаре лекции о мозге

Ученые с мировым именем соберутся в Самаре на площадке отеля "7 авеню" (ул. Ново-Садовая, 3) 5 октября в 12:00 и прочитают серию научно-популярных лекций о возможностях главного органа человеческого тела - головного мозга.

Чем "дополнить" мозг, чтобы тот смог соревноваться с искусственным интеллектом? Зачем человеку учиться управлять нейрокомпьютерным интерфейсом? Как на ранних стадиях распознать деменцию и другие неврологические заболевания, применяя цифровые биомаркеры?

На эти и другие вопросы слушателям ответят Фабьен Лотте (Франция), Томаш Рутковски (Япония), Александр Каплан (Россия), Ли Миллер (США), Сурьо Сокадар (Германия), Алексей Паевский (Россия).

Вход свободный, необходима регистрация по ссылке https://samsmu.timepad.ru/event/1066009/.