Под Самарой дорожники установили ограждение поперек дороги к кладбищу

В поселке Черновский Волжского района дорожные рабочие установили ограждение на месте съезда к поселковому кладбищу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По их словам, в ГИБДД им сообщили, что решение принималось совместно с властями района в связи с аварийной опасностью на этом участке дороги, где она делает крутой поворот. При этом глава района якобы обещал сделать новые подъездные пути.

Жители недоумевают, почему ограждение появилось раньше новой дороги к кладбищу. Они обратились в мобильную приемную губернатора, где на их твит ответила администрация района.

"Съезд закрыт т.к. не безопасный, но другой съезд к кладбищу будет перед изгибом трассы, в настоящий момент изыскиваются средства для строительства новой дороги", - говорится в ответе (пунктуация и орфография сохранены - прим. ВН).