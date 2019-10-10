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Общество

Под Самарой дорожники установили ограждение поперек дороги к кладбищу

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Черновский Волжского района дорожные рабочие установили ограждение на месте съезда к поселковому кладбищу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Фото: vk.com

По их словам, в ГИБДД им сообщили, что решение принималось совместно с властями района в связи с аварийной опасностью на этом участке дороги, где она делает крутой поворот. При этом глава района якобы обещал сделать новые подъездные пути.

Жители недоумевают, почему ограждение появилось раньше новой дороги к кладбищу. Они обратились в мобильную приемную губернатора, где на их твит ответила администрация района.

"Съезд закрыт т.к. не безопасный, но другой съезд к кладбищу будет перед изгибом трассы, в настоящий момент изыскиваются средства для строительства новой дороги", - говорится в ответе (пунктуация и орфография сохранены - прим. ВН).

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