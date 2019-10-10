На некоторых водоемах вблизи Самары могут запретить охоту

Департамент охоты и рыболовства Самарской области рассмотрит вопрос об установлении зон охраны охотничьих ресурсов на озерах "Большое Рубежное", "Яицкое" и некоторых других водоемах, находящихся на землях областного центра, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации департамента, решение принято в связи с участившимися обращениями граждан, которые не только хотят защитить последние очаги обитания диких зверей и птиц на территории города, но и защитить себя и свое имущество от осуществления охоты в непосредственной близости от жилья, садовых участков и огородов.