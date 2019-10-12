Самарские скверы обрабатывают от грызунов

В скверах, парках, на территории городских пляжей и набережной Самары ведут обработку от мышевидных грызунов.

Такая обработка проводится дважды в год: весной и осенью для профилактики заболеваний, которые передают грызуны. Именно в эти сезоны проходит миграция животных.

"К настоящему времени выполнен необходимый объем работ на пляжах, началась дератизация в скверах Красноглинского и Кировского внутригородских районов. Здесь профилактическими работами охватят 29 скверов", — рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самара Леонид Дюгаев.

Дожди — не помеха такой обработке. Приманка создана на парафиновой основе и не боится влаги. Кроме того, используемая приманка безопасна для людей и домашних животных.

"Парафиновые брикеты сделаны на основе антикоагулянта второго поколения в той концентрации, которая позволяет убить грызуна, но, в частности, безопасна для собак, поскольку концентрация рассчитывается от веса животного. Кроме того, в брикеты введены ароматические добавки, которые для собак совершенно не привлекательны", — пояснил замдиректора компании–подрядчика Сергей Маслов.

13 октября подрядчик приступит к дератизации набережной. Завершить обработку планируют до конца недели.