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Общество

В Отрадном состоялся праздник, посвященный Дню пожилого человека

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители 17-го микрорайона города Отрадного уже много лет подряд собираются в первых числах октября, чтобы отметить День пожилого человека. Эта традиция - инициатива депутата думы городского округа Отрадный 5-го и 6-го созывов, председателя Совета общественности микрорайона Владимира Муратова.

Фото: Екатерина Климова

В теплый октябрьский вечер

Жители микрорайона, закончив все свои домашние дела и принарядившись, отправились в спортивно-оздоровительный комплекс на улице Мичурина. Они спешили на праздник, посвященный Дню пожилого человека. Сегодня в их адрес будут звучать добрые слова, красивая музыка и песни их юности. А перед началом мероприятия всем хотелось пообщаться с друзьями, соседями, поделиться последними городскими новостями. Владимир Муратов, несмотря на свой плотный график работы, всегда находит время для встречи с жителями "серебряного возраста".

У нынешней встречи - особый статус, идущий от глубокого уважения Владимира Николаевича к людям старшего поколения. В этот день будто сама природа захотела порадовать горожан и подарила безмятежную тишину погрузившихся в золото крон деревьев.

Для любимого города

В зале спортивно-оздоровительного комплекса собралось более 250 человек, не было свободных мест. Отрадненцы с благодарностью принимают все, что для них делает Владимир Муратов.

Все пришли заранее, потому что для каждого жителя микрорайона это целое событие.

Праздник начался с приветствия Владимира Муратова. Он поздравил своих избирателей, отметив, что это и его праздник тоже. "Я специально поискал информацию, кто же считается пожилым человеком. Оказалось, это люди старше 60. Значит, я тоже в вашей когорте, прошу не списывать меня со счетов", - с улыбкой добавил депутат. Большой импульс в развитие городского округа Отрадный вносит глава города Александр Владимирович Бугаков. Им четко определены стратегические цели и задачи города, которые решаются вместе с горожанами, и одна из них - благоустройство дворов и общественного пространства. В Отрадном успешно реализуется программа "Комфортная городская среда". Жители микрорайона №17 принимают самое активное участие в ее реализации.

После поздравления Владимир Николаевич вручил наиболее активным жителям благодарственные письма и цветы. Были отмечены Мирлазе Баширов, Галина Пирожкова, Елена Рогалева, Татьяна Борчакова, Нина Рябова, Татьяна Смирнова.

"Я очень рад, что могу поздравить людей, которые и душой, и своими добрыми делами доказывают любовь и неравнодушие к родному городу и микрорайону. Благодаря их активности и желанию сделать жизнь 17-го округа более яркой и интересной у нас был создан свой ансамбль "Радуга", - отметил депутат.

По волнам памяти

Концертную программу открыли лауреаты Международного и Всероссийского конкурсов "Образцовый ансамбль русских народных инструментов "Родничок" под руководством заслуженного работника РФ Галины Бердниковой. Прекрасные вокалистки "Радуги" тронули зрителей своими яркими нарядами и исполнением. Знакомую всем песню "Стою на полустаночке…" подпевал весь зал. Тепло встретили и популярные душевные песни в исполнении ведущей Алены Подберезиной. А хореографический ансамбль "Росинка" своими задорными танцами заставлял зрителей прихлопывать и притопывать. Но больше всего аплодисментов было подарено детям, которые читали стихотворения про любимых бабушек и дедушек, демонстрировали зажигательную игру на русских народных инструментах. Юная Кристина Малафеева покорила зрительный зал песней о весне и молодости, благодаря которой каждый из присутствующих окунулся в приятные воспоминания.

Атмосферности празднику добавило выступление мордовского фольклорного ансамбля "Чуди лей". Стихи собственного сочинения на суд зрителей представила Тамара Жаркова.

Поздравить гостей "серебряного возраста" пришел и директор школы №4 Андрей Касатиков. Он поблагодарил их за воспитание внуков и правнуков, пожелал всем крепкого здоровья и бодрости духа.

Не обошлось и без приятных сюрпризов - каждый из присутствующих получил сладкий презент, чтобы за вечерней чашкой чая поделиться своими эмоциями от прошедшей встречи с любимыми детьми, внуками и правнуками.

Под звуки мелодии "Мы желаем счастья вам" гости не торопились расходиться, благодарили Владимира Муратова за его внимание и заботу, за хороший праздник, делились впечатлениями. Никто не спешил домой, потому что этот вечер подарил каждому теплый свет золотой осени, любовь и внимание людей, которые живут по соседству и желают друг другу добра.

 

Галина Пирожкова, руководитель ансамбля "Радуга":

- Наш депутат Владимир Муратов - это человек, который не оставляет без внимания ни одного обращения, ни одного проблемного вопроса. Мы благодарны ему за поддержку нашего коллектива, а лично я как старшая по многоквартирному дому очень рада нашему с ним сотрудничеству по любым вопросам.

 

Владимир Муратов, депутат думы города Отрадного:

- Этот праздник лучше называть не Днем пожилого человека, а Днем людей, умудренных жизнью. В этом году мы с жителями 17-го микрорайона собираемся в девятый раз. Важно, чтобы позитив, полученный от праздника, они не растеряли до следующей нашей встречи. Я думаю, что в очередной раз мы организуем не менее грандиозное мероприятие к Дню Победы, чтобы также душевно отметить ее 75-летний юбилей. Я всегда на связи с моими избирателями.

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