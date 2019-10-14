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Общество

Самарского партизана, героически погибшего в Бельгии, хотят наградить посмертно

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн планирует добиться посмертного награждения уроженца с. Дубовый Умет Самарской области Ивана Кулькова, героически погибшего в Бельгии в 1943 году. Об этом парламентарий сообщил в Twitter.

Александр Хинштейн посетил открытие мемориала советским партизанам в бельгийском городе Ребек и навестил могилы воевавших в сопротивлении соотечественников, о которых местные жители заботятся уже 70 лет.

Иван Кульков был призван на фронт в 1942 г. и попал в плен. Бежав из нацистского лагеря, он стал партизаном и в 1943 г. в возрасте 20 лет погиб при налете на немецкий штаб.

"О его судьбе впервые узнал месяц назад в его родном с. Дубовый Умет. Официально числится пропавшим без вести. Будем добиваться посмертного награждения героя, - написал в своем твитте депутат. - После гибели Кулькова партизаны спрятали его тело и торжественно захоронили уже после освобождения Бельгии. Все эти годы бельгийцы ухаживают за могилой. Здесь очень бережно относятся к памяти наших партизан, воевавших в Сопротивлении".

По словам Александра Хинштейна, всего в Бельгии погибло более 300 советских воинов, боровшихся с нацизмом.

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