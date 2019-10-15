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Общество

На ГТРК "Самара" заканчивается глобальная реконструкция студии

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Какое еще искусство способно за три секунды пронести зрителей по волнам истории длиною в 16 лет? Только телевидение! Оно отражает жизнь. Меняет человека. Человек создает технологии, которые меняют телевидение. Такова диалектика развития. На ГТРК "Самара" заканчивается глобальная реконструкция. Уже совсем скоро в строй вступит новый аппаратно-студийный комплекс высокой четкости.

Фото: ГТРК "Самара"

"Это стало возможным при государственной поддержке. И в очередной раз холдинг ВГТРК демонстрирует здесь передовые технологии, которые внедряются не только на федеральных каналах, но и в крупнейших регионах Российской Федерации. И, конечно, Самара в это число обязательно входит. Мы внедряем передовые технологии, которые позволят нам сегодня производить съемку, хранить и обрабатывать контент исключительно в формате высокой четкости. И, конечно, это новые профессиональные компетенции для наших сотрудников, это огромная мотивация и (я абсолютно уверена!) удовольствие от просмотра программ наших телезрителей", - рассказала директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Новейшие инженерные и дизайнерские решения, лучшие зарубежные практики и оборудование, созданное в рамках импортозамещения, - все самое современное в мировой индустрии новостей будет интегрировано для производства главной информационной программы региона "Вести-Самара".

Несколько месяцев подряд ведущие специалисты страны работали над преображением новостной студии ГТРК "Самара". Как же выглядит съемочный павильон, зрители узнают уже совсем скоро, а пока это тайна.

За реконструкцией сердца телерадиокомпании жители региона могли наблюдать в режиме реального времени на сайте tvsamara.ru. Так приоткрылось телевизионное закулисье - от демонтажа до установки передового инженерного оборудования, стола ведущего с многофункциональной подсветкой.

"Это современный тренд. Вся студия будет заполнена светом", - сказал руководитель компании по производству студийных и театральных декораций Игорь Говоров.

Художники заложили в проект отражающий пол, лайт-боксы и, конечно, объёмные экраны. Свет в павильоне будет меняться в зависимости от времени суток. "Вести Самара" - настоящий завод по производству новостей - торжественно откроет свой новый конвейер в формате FULL HD уже в ноябре.

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