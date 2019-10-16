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Общество

На самарской овощебазе нашли нелегальных мигрантов, незаконные постройки и нарушения санитарных правил

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары совместно с контролирующими органами в ходе проверки обнаружила множество нарушений в деятельности Овощебазы №3 на ул. Олимпийской, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Так, государственным инспектором Самарской области по использованию и охране земель выявлен факт размещения торговых объектов, объектов питания, обслуживания автотранспорта, что не соответствует установленному виду разрешенного использования земельных участков.

Специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Самарской области выявлены нарушения требований Технических регламентов в деятельности индивидуальных предпринимателей. Например таких как: реализация продукции без соответствующей маркировки, розничная продажа табачной продукцией с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте, не прохождение периодических медицинских осмотров.

Сотрудниками отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области обнаружены 19 иностранных граждан, которые торговали на несанкционированных торговых точках. Они привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. Наложены административные штрафы в размере 2 тыс. рублей.

Также выявлено пять иностранцев, которые находятся на территории России с нарушением режима пребывания, что выразилось в превышении срока пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого периода из 180 суток. Данные граждане привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Наложены административные штрафы в размере 2 тыс. рублей.

Еще пять иностранных граждан уклонились от выезда из России по истечении установленного законом срока пребывания. Они привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Они обязаны будут заплатить штраф и самостоятельно покинуть страну.

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