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Общество

Океанариум в ТРК "Московский" планируется открыть в середине декабря

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации ТРК "Московский" подтвердили, что в скором времени здесь должен появиться океанариум. Планируемая дата открытия проекта - середина декабря этого года. Сейчас работа над океанариумом уже находится в завершающей стадии.

Напомним, из ТРК "Московский" уже несколько лет бегут арендаторы. Летом этого года разорвала соглашение с комплексом и компания "Ашан", оставив торговый центр без самого крупного арендатора. Возможно, "Московский" сейчас будет делать акцент именно на развлекательном контенте. Там уже есть аквапарк, батутный парк и сетевой кинотеатр. В скором времени должен появиться и океанариум.

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