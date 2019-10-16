Океанариум в ТРК "Московский" планируется открыть в середине декабря

В администрации ТРК "Московский" подтвердили, что в скором времени здесь должен появиться океанариум. Планируемая дата открытия проекта - середина декабря этого года. Сейчас работа над океанариумом уже находится в завершающей стадии.
Напомним, из ТРК "Московский" уже несколько лет бегут арендаторы. Летом этого года разорвала соглашение с комплексом и компания "Ашан", оставив торговый центр без самого крупного арендатора. Возможно, "Московский" сейчас будет делать акцент именно на развлекательном контенте. Там уже есть аквапарк, батутный парк и сетевой кинотеатр. В скором времени должен появиться и океанариум.