Океанариум в ТРК "Московский" планируется открыть в середине декабря

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В администрации ТРК "Московский" подтвердили, что в скором времени здесь должен появиться океанариум. Планируемая дата открытия проекта - середина декабря этого года. Сейчас работа над океанариумом уже находится в завершающей стадии.