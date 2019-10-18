Градозащитники призывают всех подписать петицию за сохранение исторического центра

Созданная на платформе change.org, петиция о сохранении исторического центра Самары и призыв к активной работе по включению старых районов города в перечень исторических поселений федерального значения активно расходится по Сети. Создателем петиции значится Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Адресатом петиции является губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Среди причин, по которым необходимо подписать эту петицию, называются возможность привлекать федеральные ресурсы для развития города и строгие регламенты по строительству, которые позволят грамотно проводить застройку. Лоббировать скорейшее включение "старой" Самары в федеральный перечень исторических поселений необходимо из-за активного противодействия проекту некоторых застройщиков, которых новые условия не устраивают.

Среди подписавшихся г- лавный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный, блогер, основатель фонда сохранения исторического наследия "Внимание" Илья Варламов, советник губернатора Самарской области по градостроительной политике, кандидат архитектуры, доцент НИУ ВШЭ Виталий Стадников, автор и исполнитель песен под псевдонимом Псой Короленко, номинант на премию Grammy Павел Лион и многие другие.

Андрей Кочетков, идеолог фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест": "Сейчас тот момент, когда старой Самаре очень и очень нужна ваша подпись и репост. Решается судьба центра города: получит ли он статус исторического поселения или нет? Сейчас важна каждая буква, каждый знак, каждый клик. Статус исторического поселения не решит в одночасье всех проблем, не прекратит разрушение исторических зданий, но вынудит обращаться с нашим наследием деликатно и с умом. А не просто застраивать самую ценную землю в городе обычными спальными кварталами".

Сергей Баландин, куратор галереи "Виктория": "Может показаться, что петиция ретроградная, консервативная, мешающая естественному развитию города. Но я не думаю, что статус исторического поселения остановит рост Самары и изменение ее архитектурного облика, только притормозит, дав время сделать застройку осознанной. Парадокс, но старый дом снести недолго и дешево, а новый - сложно и дорого. Это во-первых. А во-вторых, эта петиция по касательной предлагает сосредоточить внимание инвесторов и администрации на других, "неисторических" районах города, подталкивая активнее развивать и "джентрифицировать" их совершенно безболезненно, создавая тем самым районное разнообразие в Самаре. Что тормозит эта петиция, чему противодействует - так это централизации Самары, устройству безальтернативного "сити" на месте исторического места, которое должно бы, как кажется, выполнять роль памяти и живого архива (который, кстати, тоже нужно развивать, но уже не застройкой). Петиция, по сути, предлагает развивать что-нибудь еще, а не воспринимать исторический центр как дешевый, но исчерпаемый ресурс, который по этой причине нужно успеть исчерпать как можно скорее".

Ссылка на петицию: http://chng.it/56wYB8C9Qx

На момент публикации текста петицию подписали уже более 2 тыс. человек.