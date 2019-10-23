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Общество

Маршрут автобуса № 480 продлен до Крутых Ключей

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 октября межмуниципальный автобусный маршрут № 480 продлен до новой жилой застройки в микрорайоне Крутые Ключи.

Ранее его конечной остановкой был пос. Петра Дубрава, затем маршрут продлили до Кошелев-парка. С просьбой о продлении маршрута до Крутых Ключей, в том числе в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, неоднократно обращались жители микрорайона.

"В настоящее время пассажиропоток высокий. Будем мониторить ситуацию, чтобы в случае необходимости увеличить количество подвижного состава", — говорит заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин.

Изменение конечной остановки пассажирских автобусов стало возможным после официального открытия для движения автомобильного транспорта в августе 2019 года железнодорожного переезда на 179 км перегона Козелковская — Водинская. В настоящее время железнодорожный переезд оснащен необходимыми техническими средствами для обеспечения безопасности дорожного движения.

Путь следования маршрута № 480 — "Пригородный автовокзал — площадь имени Кирова — Смышляевка —  поселок Петра Дубрава — микрорайон Крутые Ключи". С изменением конечной точки протяженность маршрута увеличилась на 4 км, а количество транспортных средств — до 42 единиц. В часы "пик" интервал движения автобусов составляет — 7-10 минут.

"Хочу выразить огромную благодарность от всех жителей микрорайона. Мы писали много и часто о необходимости продления маршрута, поскольку жители вынуждены были и зимой и летом переходить железнодорожный переезд, чтобы сесть в автобус", — говорит управляющий микрорайона № 02 Красноглинского внутригородского района Андрей Устюжанин.

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