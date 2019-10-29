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Общество

30 октября Самаре вспомнят жертв политических репрессий

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 октября, по всей России проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий. В Самаре официальный митинг пройдет по традиции в парке им. Ю. А. Гагарина у мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий "Спас" в 12:00.

В этот же день состоится ежегодная акция "Молитва памяти". В Самаре она пройдет в Храме Собора Самарских Святых (Московское шоссе, 77Б) рядом с парком Гагарина, и в сквере "Родина" на Безымянке с 16:00 до 19:00.

Организаторы отмечают, что на Молитву памяти может прийти любой желающий. Каждому раздадут листочки с именами расстрелянных и замученных в лагерях и тюрьмах людей, где будет указано имя, возраст, профессия и приговор человека. На открытой площадке надо будет в порядке очереди выйти к микрофону и прочитать имя. Каждый час чтение будет останавливаться и совершаться заупокойная молитва. Более подробную информацию о "Молитве памяти" можно прочитать на сайте.

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