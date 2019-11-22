В борьбе с криминальными врезками важна работа на опережение

Криминальные врезки в магистральные трубопроводы давно стали постоянным источником легкой наживы для любителей нелегальных доходов, серых схем и преступных сделок. Для простых обывателей, далеких от криминального мира, хищения топлива из трубы оборачиваются ощутимыми потерями денег и здоровья. Получается, что одни наживаются — другие теряют.

Ущерб здоровью и кошельку

За криминальными врезками кроется целое направление теневого бизнеса — от хищения нефти из трубопровода до строительства подпольных мини НПЗ, получивших название самоваров, на которых производят контрафактное топливо по поддельным лицензиям с нарушением всех возможных экологических и технологических норм. В результате бодяжное топливо по отработанным криминальным схемам, попадает на заправочные станции, а потом и в бензобаки ничего неподозревающих автовладельцев. За короткое время суррогат разъедает оборудование и выводит из строя автомобильной системы. Владельцам транспорта лишь остается чертыхаться, проклиная продавцов и залитую в бензобак бодягу, приобретать новые запчасти и оплачивать дорогостоящий ремонт.

К выходу из строя техники прибавляется куда более важная проблема — в бензиновой подделке можно найти всю таблицу Менделеева: завышенные в несколько раз показатели бензола, тетраэтилcвинец, ацетон и так далее. Все это в разы увеличивает риски различных заболеваний, от аллергии и астмы до онкологии, высокая концентрация веществ может представлять смертельную угрозу.

В Самарской области задержали нефтеврезчиков, подозреваемых в краже 20 тонн нефтепродуктов В Самарской области задержаны двое тольяттинцев и один житель областной столицы, подозреваемые в краже нефтепродуктов с помощью нефтеврезки, сообщает региональное ГУ МВД.

Отдельная тема — разливы украденной нефти и нефтепродуктов на месте свершения криминальной врезки. Похитители топлива меньше всего озабочены, сколько нефти утечет помимо врезки и отвода, поэтому на месте хищения всегда существует реальная угроза экологической обстановке. Порыв отвода от врезки до временного хранилища часто заканчивается загрязнением сельхозугодий, не говоря уже о том, что это причина для взрыва и последующего пожара.

Два года назад в соседней Саратовской области загорелась нефть, разлившаяся из лопнувшего нефтепровода. Тогда понесли материальные потери около 20 жителей расположенного рядом села. Остается только догадываться к каким потерям — человеческим и материальным могут привести действия нефтеворов на многочисленных врезках, которые по большому счету являются для обывателей минами замедленного действия.

Не так давно жители одного дачного поселка возле нефтепродуктопровода обнаружили загрязнённую нефтепродуктами воду в своих колодцах. Как выяснилась причиной загрязнения является утечка топлива из-за криминальной врезки. Запах ворованного топлива еще долго ощущался в питьевой воде дачников. К сожалению, загаженные нефтью в результате криминальных врезок земли с каждым годом становятся в Поволжье обычным явлением. Такие земли собственники хозяйств не смогут использовать по сельхозназначению еще долгое время. Вот и выходит, что топливные воры строят свой преступный бизнес даже не столько на ущербе нефтяных компаний, сколько на убытках, потерях и несчастьях простых людей, только еще больше обогащаясь из года в год.

Работа на опережение

Несмотря на многочисленные громкие истории разоблачения и задержания подпольных бизнесменов, криминальные врезки и их негативные последствия по-прежнему остаются актуальной проблемой для Самарской области.

По данным открытых информационных источников с 2003 по 2012 годы в стране было выявлено около 5 000 несанкционированных врезок в магистральные нефтепроводы. Из них более 1 300 врезок тогда приходилось на Самарскую область. В тройку лидеров антирейтинга также входили Иркутская область и Республика Дагестан.

В Самаре осудили нефтеврезчиков, прокладывавших трубу к базе "Регион-Нефти" В пятницу, 8 ноября, в Советском районном суде Самары федеральной судьей Евгенией Балыкиной был оглашен приговор группе нефтеврезчиков, которых правоохранители задержали с поличным на полевых работах в Красноармейском районе в ночь на 21 ноября 2017 года.

Сейчас ситуация в регионе изменилась в лучшую сторону, правоохранительными органами стала чаще пресекаться деятельность преступных группировок, время от времени теневые бизнесмены оказываются под судом. Так, в ноябре текущего года в Самаре реальные сроки получили организаторы одной из таких преступных групп — Александр Ермилов и Александр Черезов. Примечательно, что Черезов был уже ранее был судим за аналогичное преступление, теперь по приговору суда он отправился в колонию на 8,5 лет. Всю преступную группу нефтеврезчиков силовики задержали с поличным два года назад прямо в поле Красноармейского района при прокладке отвода к магистральному трубопроводу.

Однако для того, чтобы борьба с криминальными врезками, а, следовательно, с их негативными последствиями стала постоянной практикой, нужна долгосрочная программа действий и работа на опережение. Одной из эффективных мер может стать создание специализированных подразделений в региональных управлениях МВД, которые занимаются исключительно хищениями нефти из трубопроводов. Такие подразделения уже действуют в Самарской и Ленинградской областях и уже показали высокие результаты своей деятельности. Возможно, создание спецподразделений во всех субъектах страны позволит повысить раскрываемость топливных преступлений и снизить количество желающих поживиться за счет воровства из трубопровода.