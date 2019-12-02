В Самаре возбудили уголовное дело в отношении трейдеров из Казахстана, занимавшихся перевозкой бензина

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении казахстанской "ННК "Экспорт", перевозившей через границу дешевый бензин, сообщает "Самарское обозрение".

Как пишет "СО", в основу уголовного дела лег инцидент более чем полугодовой давности. В конце февраля 2019 г. на АЗС в Красном Яре задержали фуру Scania с полуприцепом-бензовозом ГРАЗ, заполненным бензином. Собственником фуры оказалось башкортостанское ООО "ННК "Экспорт", стоимость бензина превышает 1 млн рублей. Теперь правоохранители сочли, что топливо, являющееся стратегически важным ресурсом (бензин экологического класса не выше К2), незаконно перемещено через границу Таможенного союза — из Республики Казахстан в РФ.

Фигурантом возбужденного полицией уголовного дела может стать Денис Андреев — один из руководителей башкирской фирмы-нарушителя. В Башкортостане есть два ООО "ННК "Экспорт". Связующее звено между фирмами — некто Данил Башаров, который был собственником одного ННК "Экспорт" (сейчас фирма принадлежит Александру Прокудину) и до сих пор владеет другим.

ННК "Экспорт" Башарова в 2015 г. исполнила два контракта на поставку металлопроката для завода "РемСтройДорМаш" АО "БашкирАвтодор" на 20,742 млн рублей. Выручка в 2015 г. — 25,663 млн руб., в 2016 г. — 21,53 млн рублей. В 2017 г. эта ННК "Экспорт" продемонстрировала оборот чуть более 1 млн рублей.

Показатели ННК "Экспорт" Прокудина раньше были скромными: в 2016-м — 11,11 млн, в 2017-м — 78,724 млн рублей. А вот 2018 г. стал рекордным — 257,558 млн рублей. У этого ООО есть филиал в Актюбинской области Республики Казахстан. Не исключено, что подследственная фура ехала как раз оттуда.

Данил Башаров ранее входил в число соучредителей башкирского отделения партии "Беспартийная Россия", которой руководил его брат Игорь Башаров. Денис Андреев — подозреваемый по делу о контрабанде бензина — ранее тоже был одним из соучредителей партии братьев Башаровых.

Случай с фурой ННК "Экспорт" — не единственный. Недавно самарская таможня сообщила о задержании фуры с бензином стоимостью 1,4 млн руб., ехавшей из Казахстана. Транспорт досмотрели возле автомобильного пункта пропуска Орска. В операции участвовали самарские и оренбургские таможенники. По документам фура перевозила бензин Аи-92-К5. Однако результаты исследований отобранных образцов нефтепродуктов показали, что из Казахстана пытались перевезти бензин для промышленных целей, который по физико-химическим параметрам соответствует нормам автомобильного бензина экологического класса К2, запрещенного к обороту на территории России. Не исключено, что подобных уголовных дел в перспективе будет больше.

Как поясняет издание, специфика отечественной фискальной политики привела к тому, что в 2019 г. топливо в Казахстане стало дешевле того, что продается на российских АЗС, почти в два раза. И это при том, что значительную часть "казахстанских" ГСМ составляют произведенные на территории России.

Тема вывоза бензина из соседнего государства активно обсуждалась. В Сети циркулировало любительское видео, снятое водителем из Екатеринбурга. Автор видео рассказывал: "Мы в Казахстане, 15 км от Оренбургской области. Я заправил 75 литров, заплатил 1,9 тыс. рублей. Литр бензина стоит 145 тенге. Самый большой прикол в том, что бензин это российский. И газ тоже. Все россияне тут заправляются своим же бензином. На российские рубли газ — 10 руб., бензин — 26,5 рубля".

Россияне почти весь 2019 г. ездили за границу заправляться на казахские АЗС, а через границу пропускали даже груженные бензином фуры. Но сейчас ситуация изменилась, причем всесторонне. Казахстанские власти официально запретили вывоз бензина в Россию. И объявили о предстоящем повышении налогообложения топлива.