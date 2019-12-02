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Преступления Происшествия

АСВ добивается передачи дела о растрате в "Волго-Камском банке" в Москву

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий обанкротившегося "Волго-Камского банка" — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — просит изъять уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") еще в 2015 г. у СУ УМВД России по Самаре и передать его для расследования в Следственный департамент МВД России. Информация об этом содержится на официальном сайте АСВ.

Как сообщается, агентство обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по этим статьям по результатам проверки в феврале 2015 года.

В итоге заявление приобщили к материалам уголовного дела, возбужденного в июне 2014 г. по факту покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования").

"Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливали в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых", — отмечает АСВ.

Последний раз следствие по делу было приостановлено в сентябре 2018 года. В связи с этим в ноябре АСВ направило жалобу прокурору Самары "на необоснованное приостановление предварительного следствия". В июне текущего года постановление о приостановке предварительного следствия было отменено прокуратурой, а руководителю следственного органа внесено требование об устранении допущенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, сообщает АСВ.

"Запросы Агентства о ходе расследования оставлены без ответа. 20 ноября 2019 г. в СД МВД России направлено обращение о проведении повторного совместного совещания, истребовании уголовного дела и отмене постановления о приостановлении предварительного следствия и рассмотрении вопроса об изъятии уголовного дела из СУ УМВД России по Самаре и передаче его для дальнейшего расследования в СД МВД России", — сообщает Агентство по страхованию вкладов. Какое по итогам этого обращения принято решение, пока не сообщается.

Напомним, финансовые трудности у Волго-Камского банка начались осенью 2013 г., а 11 ноября того же года у него отозвали лицензию.

Бывшего первого вице-президента банка Олега Назарова в 2018 г. суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Правда, осужден Олег Назаров был лишь со второй попытки. При первом рассмотрении суд вынес ему оправдательный приговор, который впоследствии обжаловала прокуратура.

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