В кафе и столовых Тольятти идут проверки соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора

В понедельник, 12 октября, в Тольятти прошел совместный рейд по организациям общественного питания. В нем приняли участие глава Центрального района Алексей Домничев, специалисты отдела развития потребительского рынка и сотрудники районной администрации.

Проверка на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 прошла в двух столовых и трех кафе. Итоги рейда показали, что ни одно из проверенных заведений в большей или меньшей степени не соответствует заявленным противоэпидемическим рекомендациям.

"Главой города Сергеем Александровичем Анташевым в рамках работы оперштаба дано поручение усилить контроль над всеми предприятиями общепита, магазинами и теми объектами, которые занимаются предоставлением каких-либо услуг населению. Ежедневно администрация Центрального района проводит мониторинг соблюдения всех рекомендаций, установленных Роспотребнадзором. Не везде данные нормы соблюдаются: маски спускаются с лица, не у всех сотрудников есть перчатки, дезинфицирующие средства и не всегда проводится обработка. В связи с этим будем продолжать работу по усилению контроля, и в случае несоблюдения норм более 2-3 раз будем принимать меры реагирования совместно с отделом развития потребительского рынка, департаментом общественной безопасности и Роспотребнадзором по привлечению нарушителей к административной ответственности, вплоть до закрытия.



Отметим, рейдовые мероприятия на предприятиях торговли, общепита и сферы услуг проводятся во всех районах города ежедневно с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тольятти.