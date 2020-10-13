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Общество

В Самарской области усилят меры контроля масочного режима

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области увеличится количество рейдов по контролю масочного режима. К участию в них привлекут больше сотрудников полиции. Проверки усилятся не только в городском общественном транспорте, но и в пригородных поездах и на межмуниципальных маршрутах.

Об этом сообщили на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, сейчас жизненно важно всем ответственно подходить к соблюдению мер безопасности. Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов потребовал от глав муниципалитетов и руководителей органов исполнительной власти ужесточения принимаемых мер к злостным нарушителям масочного режима и других действующих санитарно-эпидемиологических норм. "Вы видите, какая динамика заболеваемости, с каким огромным напряжением работает система здравоохранения, какие огромные ресурсы мы тратим. Чтобы избежать ограничений для экономики, которые будут для нее крайне тяжелы, нам необходимо обеспечить жесткий контроль и наказания нарушителей санитарно-эпидемиологического режима. Будем отслеживать принимаемые меры в динамике: какое количество проверок проведено, сколько составлено протоколов на физических и юридических лиц, сколько документов направлено в суд, какое количество возвратов из суда. Считайте это своей мобилизационной задачей", — подчеркнул он.

В Самаре, к примеру, за прошедшую неделю собрано 62 материала по поводу нарушений, составлено и направлено в суд 25 протоколов. 411 объектов проверено за сегодняшний день. Это не только транспорт и торговые центры, но общественные пространства, предприятия общественного питания, торговые объекты и объекты бытового обслуживания. В Тольятти на городских ярмарках введут дополнительный санитарный день для дезинфекционной обработки.

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