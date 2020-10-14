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Общество

У самарца за долг в 1,5 млн руб. приставы арестовали катер

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отделении судебных приставов Самары в отношении одного мужчины было возбуждено сразу несколько исполнительных производств. Оказалось, что житель Самары должен почти 0,5 млн руб. по налогам и свыше 1 млн руб. по шести исполнительным производствам: в пользу физических лиц, за коммунальные услуги, по кредитным платежам, а также в пользу государства.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что мужчина по адресу, указанному в исполнительном документе не проживает. Официально нигде не трудоустроен.

С целью установления информации о должнике был произведен мониторинг сети Интернет. В результате судебным приставом установлено, что мужчина продает принадлежащее ему моторное судно.

Договорившись под видом покупателя о встрече, сотрудники Службы судебных приставов приехали к месту стоянки водного транспортного средства. Там в присутствии понятых судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста моторного судна. Должнику вручены требования о погашении задолженностей, а также предупреждение об уголовной ответственности за отчуждение арестованного имущества, оставленного ему на ответственное хранение.

Теперь у мужчины есть 10 дней на полное погашение всей суммы задолженности или моторное судно будет передано на торги, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области. 

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