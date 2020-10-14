Оплатить налоги можно во всех почтовых отделениях Самарской области

Этой осенью жители региона традиционно получат налоговые уведомления на имущество физлиц, по земельному и транспортному налогам - всего более 1,1 млн таких уведомлений. Завершить доставку уведомлений Почта России планирует 1 ноября 2020 г.

Уведомления представляют собой заказные письма, которые получателям вручают почтальоны. В случае отсутствия получателя дома заказное письмо выдаётся по извещению в почтовом отделении по месту жительства.

Если у клиента оформлена простая электронная подпись, то письмо можно получить без заполнения извещения и предъявления паспорта. Вся процедура в целом займет около 30 секунд. Простая электронная подпись оформляется бесплатно на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении.

"Оплатить налог можно в любом отделении почтовой связи или у почтальона, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом. Почтальоны Самарской области в настоящее время используют в своей работе свыше 750 таких устройств. Сервис прост и удобен: прием платежей происходит в режиме реального времени, а в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек", — рассказал заместитель директора по операционному управлению УФПС Самарской области АО "Почта России" Александр Шелковников.

При оплате налога в отделениях почтовой связи иметь при себе налоговое уведомление не обязательно: достаточно назвать оператору свой ИНН. Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение. В большинстве городских отделений почтовой связи Самарской области для клиентов доступна предварительная онлайн-запись на обслуживание.