Вклад ГК "ЭкоВоз" в борьбу с коронавирусом отметили почетным знаком

В пятницу, 23 октября, ГК "ЭкоВоз" отметили почетным знаком "За служение людям". Почетную награду вручал глава администрации Автозаводского района Тольятти Юрий Хвостов. Компания удостоилась этой чести за помощь населению и медучреждениям в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

"Сейчас все мы живем в непростое время из-за эпидемии "Ковид-19". Люди борются с этой новой неизвестной болезнью, а врачи им в этом помогают. Медики работают на износ. Сейчас им, как никогда, нужна наша поддержка, которую и оказывают социально-ориентированные компании, такие как ГК "ЭкоВоз". Летом этого года компания обеспечивала медперсонал горячими обедами, необходимыми средствами защиты — масками, перчатками, антисептическими средствами. Считаю, что наши с вами человеческие качества проявляются именно в таких сложных ситуациях, когда мы делаем добрые дела и помогаем друг другу", — отметил Юрий Хвостов.

В свою очередь, гендиректор ГК "ЭкоВоз", депутат Самарской губернской думы Денис Волков поблагодарил администрацию Автозаводского района Тольятти и отметил, что команда "ЭкоВоза" прилагает и будет дальше прилагать все усилия, чтобы оказать поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. "Летом этого года, под эгидой "Единой России", объединились многие социально ответственные компании и неравнодушные люди. В обсерваторе на базе пансионата "Радуга", где находились тольяттинцы, прибывшие из зарубежных стран, силами "ЭкоВоза" было установлено оборудование по обезвреживанию медицинских отходов. Пожилые граждане, малоимущие семьи тоже оказались заложниками ситуации. И я хочу выразить огромную благодарность всей своей команде, волонтерам, которые помогали разносить продуктовые наборы для этих граждан. В рамках всероссийской социальной акции #МыВместе "ЭкоВоз" закупил наборов с продуктами первой необходимости общим весом порядка 5 тонн, а неравнодушные молодые ребята ежедневно ходили, ездили и разносили эти продукты. Именно в такие минуты больше всего понимаешь, что беда объединяет людей. Да, коронавирус — это действительно беда, которая пришла в наш регион и наш родной Тольятти. Но мы прилагаем и будем дальше прилагать все усилия, чтобы справиться с ней. Уверен, что совместными усилиями мы выстоим и победим", — подчеркнул Волков.