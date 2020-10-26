На территории трех охотхозяйств и одного предприятия региона введен карантин по АЧС

В Самарской области введен карантин по африканской чуме свиней на территории трех охотничьих хозяйств и одного акционерного общества. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства региона.

Ограничительные мероприятия будут действовать на территории охотничьих угодий охтхозяйств "Кануевское", "Безенчукское" (оба — Безенчукский район) и "Волжское" (Волжский район). Также эпизоотическим очагом признано отделение № 5 АО "Северный ключ", расположенного в с. Савруха Похвистневского района. В последнем случае первая угрожаемая зона выставлена в пределах отделения № 1 акционерного общества и границах населенных пунктов с. Савруха, пос. Верхний Кинель, пос. Вязовка, с. Северный ключ, с. Мочалеевка, с. Первомайск, пос. Пример, с. Подбельск, с. Нижнеягодное, пос. Среднеягодный, пос. Волжанка, пос. Камышевка, пос. Передовка, пос. Шиповка, ж-д. раз. Тунгуз, пос. Березовка, пос. Антоновка муниципального района Похвистневский.

На подкарантинных территориях запрещается посещение посторонними лицами, кроме персонала, занимающегося противоэпизоотическими мероприятиями. Также нельзя перегруппировывать и перемещать животных, убивать и реализовывать продукты убоя животных и корма, отгружать продукцию животноводства и растениеводства, производимую на указанных территориях. Кроме того, запрещена охота, за исключением охоты с целью регулирования охотресурсов. Нельзя заготавливать дикого кабана на мясо, с целью изготовления чучел и с прочими целями, осуществлять регулировку численности кабана любыми методами, кроме бескровных.

Н угрожаемых территориях осуществляется изъятие всех свиней и продуктов убоя. На въезде и выезде устанавливаются дезбарьеры и санитарно-гигиенический душ. Обеспечивается отсутствие безнадзорных животных и дератизация.

Ограничения будут действовать до завершения карантинных мероприятий.