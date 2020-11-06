Утром из Курумоча вылетел последний из семи самолетов, задержанных из-за тумана

В пятницу, 6 ноября, в 8:10, из аэропорта Курумоч вылетел последний авиарейс из задержавшихся в связи с плохими метеоусловиями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Напомним, 5 ноября из-за сильного тумана в Самаре не могли сесть воздушные суда, направлявшиеся в Курумоч. Это повлекло семь задержек авиарейсов, которые должны были вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новый Уренгой.

"Длительность задержек составляла от двух до 24 часов. Пассажиры на время ожидания были обеспечены холодными напитками, едой, а также размещены в гостиницах. Жалоб не поступало", — отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В результате все рейсы отправились по маршрутам, последний вылетел 6 ноября, в 8:10.

Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.