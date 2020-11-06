Из-за тумана в Курумоче произошли серьезные задержки рейсов

В четверг, 5 ноября, и ночью 6 ноября в аэропорту "Курумоч" зафиксированы многочасовые задержки вылетов и прибытия авиарейсов, это подтверждает онлайн-табло аэропорта.

В частности задержки вылетов начались уже в вечернее время. Запланированный на 21:30 рейс в Ростов, вылетел в пункт назначения в 22:45, рейс в Москву, назначенный на 18:35, отправился в путь в 0:25 уже 6 ноября. Еще один рейс в Москву, вылет которого планировался на 21:35, вылетел в 0:33.

Зафиксированы и многочасовые задержки вылетов. Рейс в Оренбург, назначенный 5 ноября на 8:20, вылетел в 2:21. А рейс в Санкт-Петербург, вылет которого был запланирован 5 ноября в 8:55, отправился в путь почти через сутки — в 8:05 уже 6 ноября.

Так же онлайн-табло аэропорта свидетельствует об имевших место задержках прибытия воздушных судов, в частности ожидаемый в 17:10 рейс из Москвы прибыл в Самару в 21:26. А, например, еще один рейс из столицы, ожидавшийся в 17:50, прибыл только в 23:29.

Так же имели место многочасовые задержки прибытия рейсов из других городов. В частности рейс из Санкт-Петербурга, ожидаемый по расписанию 5 ноября в 17:15, прибыл 6 ноября в 6:40. А рейс из Сочи, ожидаемый 5 ноября в 9:00, прибыл 6 ноября в 6:44.

Задержки прибытия и вылета воздушных судов специалисты связывают с туманом.