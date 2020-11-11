16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В декабре работники самарских детсадов получат выплату в 8 тыс. рублей У самарского предпринимателя за долг в 650 тыс. руб. арестован Mercedes В Тольятти открылся Центр опережающей профессиональной подготовки Счетная палата: в самарских школах есть проблемы с безопасностью Минздрав: пациентов с пневмонией в два раза больше, чем с коронавирусом

Общество

У самарского предпринимателя за долг в 650 тыс. руб. арестован Mercedes

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Судебные приставы взыскали с предпринимателя-должника из Самарской области задолженность по арендной плате за использование земельного участка в размере более 650 тыс. руб. после ареста Mercedes.

ИП заключил договор аренды земельного участка. Однако плату за использование участка вносил нерегулярно, образовалась задолженность. В суд обратился арендодатель с исковым заявлением о взыскании долга.

Рассмотрев материалы дела, было вынесено решение о взыскании с индивидуального предпринимателя задолженности по арендной плате в размере более 650 тыс. рублей.

В отделении судебных приставов Отрадного отношении предпринимателя возбуждено исполнительное производство о взыскании долга. В связи с тем, что должник в добровольном порядке задолженность не погашал, в рамках исполнительного производства судебный пристав установил наличие у предпринимателя автомобиля Mercedes. 

Только после составления акта описи и ареста автотранспортного средства, должник осознал необходимость погашения задолженности. Долг по арендной плате за использование земельного участка погашен полностью в размере более 650 тыс. рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6