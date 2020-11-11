У самарского предпринимателя за долг в 650 тыс. руб. арестован Mercedes

Судебные приставы взыскали с предпринимателя-должника из Самарской области задолженность по арендной плате за использование земельного участка в размере более 650 тыс. руб. после ареста Mercedes.

ИП заключил договор аренды земельного участка. Однако плату за использование участка вносил нерегулярно, образовалась задолженность. В суд обратился арендодатель с исковым заявлением о взыскании долга.

Рассмотрев материалы дела, было вынесено решение о взыскании с индивидуального предпринимателя задолженности по арендной плате в размере более 650 тыс. рублей.

В отделении судебных приставов Отрадного отношении предпринимателя возбуждено исполнительное производство о взыскании долга. В связи с тем, что должник в добровольном порядке задолженность не погашал, в рамках исполнительного производства судебный пристав установил наличие у предпринимателя автомобиля Mercedes.

Только после составления акта описи и ареста автотранспортного средства, должник осознал необходимость погашения задолженности. Долг по арендной плате за использование земельного участка погашен полностью в размере более 650 тыс. рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.