В Самарском университете им. Королева состоялась "Студенческая неделя "Серебряного Лучника"

Студенческая неделя, традиционное мероприятие Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", прошла в этом году в онлайн-формате. Перед студентами Самарского университета им. Королева специальности "Реклама и связи с общественностью" выступили самарские и федеральные эксперты в области коммуникаций.

Исполнительный директор Национальной премии Надежда Явдолюк обратилась к участникам с приветственным словом: "Студенческая неделя "Серебряного Лучника" ежегодно собирает большое число слушателей, встречи уже состоялись в Красноярске, Москве и Петербурге. Думаю, что формат онлайн-встреч даже более удачен в настоящих условиях, позволяет все услышать и рассмотреть, задать любые вопросы, пользуясь прямой коммуникацией. А звездные гости, эксперты и лауреаты, могут поделиться со студентами тем, о чем не расскажут своим коллегам или конкурентам".

Президент Ассоциации развития digital-агентств, член жюри Премии Дмитрий Фролов рассказал аудитории про основные профессиональные тренды, дал конкретные практические рекомендации: "Не бойтесь изменений, пробуйте новое, не уставайте учиться. Сразу же применяйте свои знания на практике. Реализуя проекты для общества, делайте то, что считаете важным. Успех современных проектов в области общественных связей складывается из четырех "К": креативность, критическое мышление, коммуникации, команда".

Менеджер по связям с общественностью филиала ПАО МТС в Самаре Татьяна Выводнова рассказала слушателям о проекте "Виртуальная прогулка", который стал лауреатом регионального этапа премии, и о проекте "Место силы", который компания реализует в текущем году: "Помимо информационных KPI в каждом проекте для меня лично важна такая вещь, как его "правильность". Рассказывать жителям о городе и его истории — это правильно. Привлекать внимание к национальным паркам и информировать о том, как следует вести себя на их территории — правильно. Такие проекты людям по душе и живут долго".

Студентка 3 курса Самарского университета Екатерина Мирошниченко презентовала свой проект, который примет участие в "Серебряном Лучнике" в этом году. Фактически это пошаговая инструкция для молодых авторов: как написанную книгу довести до читателя. Екатерина поделилась алгоритмом решений, который она выработала для продвижения своего романа, посвященного представителям поколения "Z".

"Уверена, что пример Екатерины вдохновит вас на участие в премии. Тем более что в Самарской области в перечне номинаций есть специальная номинация "Лучший студенческий проект". Дерзайте!" — обратилась к участникам мероприятия Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник" — Самара, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

Подробнее о премии: luchnik.ru/sl_samara/

Партнер Студенческой недели "Серебряного Лучника", номинации "Продвижение технологий будущего" — РВК.

Партнеры Премии "Серебряный Лучник" — Самара — Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области, АО "РКЦ "Прогресс".

Информационные партнеры Премии "Серебряный Лучник" — Самара — ГТРК "Самара", информационный портал "ВолгаНьюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Комсомольская правда — Самара", газета "Волжская коммуна", информационный портал sova.info.