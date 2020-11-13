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Общество

В Самаре на ул. Ставропольской изменено движение транспорта из-за аварии

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за ремонтных работ на водоводе у дома № 106 по ул. Ставропольской с 22:00 12 ноября до 20:00 13 ноября перекрывается движение транспорта на участке по направлению от ул. Ново-Вокзальной до ул. А. Матросова.

Автобусы маршрута № 38 в направлении "Юнгородка" проследует по ул. Ново-Вокзальной — ул. Вольской и далее — по своему маршруту; в обратном направлении — без изменений.

Автобусы маршрута № 295 в направлении 6 причала будут следовать по ул. Ново-Вокзальной — ул. Вольской — ул. XXII Партсъезда и далее — по обычному маршруту; в обратном направлении — без изменений.

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