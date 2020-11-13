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Общество

В Самаре за несоблюдение санитарных правил закрыли ресторан

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора на основании обращений граждан и по согласованию с прокуратурой Самарской области проводят проверки предприятий общественного питания и торговли.

Одному из ресторанов Самары 16 апреля текущего года было направлено предписание на устранение недочетов в организации должного порядка приема гостей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Получено предписание юрлицом было 30 апреля. В течение дальнейшего времени представители предприятия направляли в Роспотребнадзор информацию о том, что противоэпидемические мероприятия в этом заведении выполняются. Внеплановая проверка заведения была проведена по согласованию с прокуратурой Самарской области 11 ноября по обращению граждан, в котором сказано, что сотрудники ресторана работают без масок и перчаток, не обеспечена возможность соблюдения социальной дистанции между посетителями в полтора метра и при наплыве гостей", - поясняет главный специалист-эксперт отдела гигиены питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Татьяна Молдавская.

В ходе проверки эти нарушения были подтверждены и задокументированы — имеется объяснение сотрудника заведения и кадры фотосъемки, фиксирующие указанные факты. Кроме того, проверяющие выявили и другие недочеты, например то, что маркировочные ярлыки на дозаторах с дезинфицирующими средствами стерты, на них отсутствуют дата изготовления и дата конечного срока реализации. Получается, что посетители не знают, чем они обрабатывают руки. Еще одно нарушение — отсутствие документации, подтверждающей, что в заведении проводится обработка помещений, оборудования, инвентаря — об этом сотрудники рассказывают только на словах.

По итогам внеплановой проверки в присутствии представителя юридического лица работа заведения приостановлена до решения суда. В случае если суд согласится с доводами Роспотребнадзора, ответчику грозит административная ответственность, приостановка деятельности от 30 до 90 суток и штраф от 200 тыс. рублей.

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