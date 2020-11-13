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Общество

В Самаре ТСЖ незаконно заняло береговую линию Волги

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Красноглинского района Самары во время проверки обнаружила, что ТСЖ нарушило водное и земельное законодательство, сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

Арендуемый ТСЖ земельный участок используется под базу отдыха на берегу Волги. Он огорожен забором, а доступ к воде ограничен. Кроме того, площадь занимаемого участка не соответствует указанной в выписке ЕГРН.

В связи с этим прокуратура района направила в суд заявление об обязании ТСЖ освободить незаконно занятую территорию и снести незаконно возведенные объекты. Иск находится в стадии рассмотрения.

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