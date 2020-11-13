Зарегистрированы первые проектные заявки на участие в региональном этапе Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". Регистрация заявок продлится до 10 декабря 2020 года на сайте luchnik.ru/conditions/registration/. Описание проектов необходимо предоставить до 20 декабря.

В связи со сложившейся ситуацией исполнительная дирекция федерального и регионального "Серебряного Лучника" добавили к списку существующих номинаций новую, актуальную для сегодняшнего дня — "Антикризисные коммуникации в период пандемии".

"Думаю, что многие проекты этого года будут посвящены 75-летию Победы. Одним из первых зарегистрирован проект Самарской губернской думы. А проекты в новой номинации, а также в категориях "Digital-коммуникации" и "Внутрикорпоративные коммуникации" расскажут о том, как компании справились с глобальным вызовом и смогли эффективно обеспечивать связи с общественностью "на удаленке", — комментирует Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара".

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как бизнес приобретает новое качество социальной ответственности. Это происходит и в рамках долгосрочных трендов, реализации стратегических планов компаний, следующих целям устойчивого развития, и как ответ на пандемию. И это, безусловно, найдет позитивное отражение в проектах "Серебряного Лучника", усилит их, сфокусирует на решении важных для общества задач в области образования, здравоохранения, социальной защиты и охраны окружающей среды", — отметила Анна Бушлякова, член жюри премии "Серебряный Лучник — Самара", управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству.

Заполнить бланк заявки на участие в конкурсе следует на сайте "Серебряного Лучника". По факту регистрации заявки на указанную в ней почту приходит ссылка на ваш личный кабинет. Именно сюда до 20 декабря 2020 года надо загрузить описание проекта и его презентацию.

Организатор регионального этапа Премии в Самарской области — агентство коммуникаций "ПРАТОН". За информацией о премии следует обращаться на официальный сайт "Серебряного Лучника". Если возникнут вопросы — на электронную почту mokshinad@praton-pr.ru или по тел. 8-927-609-76-39 к координатору проекта Дарье Мокшиной. Сайт премии — luchnik.ru/sl_samara/.

Партнеры премии "Серебряный Лучник — Самара" — Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области, АО "РКЦ "Прогресс".

Информационные партнеры премии "Серебряный Лучник — Самара" — ГТРК "Самара", информационный портал "ВолгаНьюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Комсомольская правда — Самара", газета "Волжская коммуна".

Номинации премии "Серебряный Лучник — Самара"

Корпоративная социальная ответственность

Поддержка программ корпоративной социальной ответственности.

Благотворительность

Кампании, направленные на привлечение средств на социальные и благотворительные проекты, привлечение к ним общественного внимания, продвижение благотворительных программ и инициатив в области устойчивого развития.

Корпоративные коммуникации

Кампании, направленные на формирование положительной репутации организации в деловой среде, в том числе — разработка коммуникационных стратегий, отношения со СМИ, финансовые коммуникации и отношения с инвесторами, отношения с государственными органами, органами местного самоуправления, неправительственными организациями и лидерами общественного мнения, кризисные корпоративные коммуникации.

Маркетинговые коммуникации

Кампании, направленные на поддержку вывода на рынок и формирование брендов, коммуникацию потребительских свойств товаров и услуг, повышение лояльности бренду, ребрендинг, в том числе — разработка и реализация комплексных стратегий, отношения со СМИ, организация мероприятий для потребителей и деловых партнеров, кризисные коммуникации с потребителями.

Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа

Кампании, направленные на построение коммуникаций между руководителями и подчиненными и между различными подразделениями компаний. Включает разработку стратегий, разработку программ в сфере корпоративной культуры и сопровождение процессов ее изменений, разработку содержательных платформ внутренних коммуникаций и инструментов их реализации, налаживание систем получения обратной связи, коммуникация в ситуации трудовых конфликтов, создание и продвижение внутрикорпоративных изданий.

Продвижение государственных, общественных и социальных программ

Кампании, направленные на информирование и повышение лояльности общества либо его отдельных групп к социально значимым проектам и программам, реализуемым органами власти различных уровней и общественными организациями, включая организацию мероприятий, отношения со СМИ, отношения с лидерами мнений и пр.

Развитие и продвижение территорий

Кампании, направленные на политическое, социальное, туристическое, инвестиционное, коммерческое и иное продвижение территорий различного уровня: городов, регионов, государств, включая разработку стратегий, брендинг, отношения со СМИ, проведение мероприятий и пр.

Digital-коммуникации

Кампании, реализованные преимущественно в сети интернет, социальных сетях, с использованием мобильных приложений и иных современных цифровых средств коммуникации, направленные на информирование и повышение лояльности целевой аудитории к бренду, вовлечение потребителей в коммуникацию с брендом и управление информационным полем.

Продвижение технологий будущего

Коммуникационные кампании частных и государственных организаций, вузов и музеев, представителей инфраструктуры, малых инновационных компаний и других участников рынка, направленные на популяризацию науки и новых технологий. Проекты по поддержке образовательных, экспериментальных, научно-исследовательских и творческих программ, конкурсов, выставок, фестивалей и других мероприятий в целях продвижения технологий будущего.

Антикризисные коммуникации в период пандемии (новая номинация, введена на один сезон)

Проекты коммерческого и социального характера, осуществленные в период пандемии.

Лучший студенческий проект (специальная номинация регионального этапа Национальной премии "Серебряный Лучник — Самара")

Проекты оцениваются экспертным советом по пяти критериям: актуальность и сложность коммуникативных целей, наличие стратегического подхода к планированию проекта, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов.