В Самарской области сохраняется морозная погода

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В начале недели в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха. Причиной тому антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе Северного Урала и перемещающийся через Пермский край на Башкирию. С ростом давления количество облаков уменьшится и осадки прекратятся, сообщает Приволжское УГМС.