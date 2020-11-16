16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Карантин по АЧС введен в Шигонском и Красноярском районах Экологи предложили губернатору не строить в Тольятти загрязняющие атмосферу производства МЧС предупреждает об опасности выхода на тонкий лед водоемов Коронавирус 17 ноября в Самаре: 216 заболевших, пять смертей В Самаре на ул. Осипенко откроют новый детский сад

Общество

В Самарской области сохраняется морозная погода

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 269
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В начале недели в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха. Причиной тому антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе Северного Урала и перемещающийся через Пермский край на Башкирию. С ростом давления количество облаков уменьшится и осадки прекратятся, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 16 ноября, малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -6...-11°C. Местами гололедица.

Во вторник, 17 ноября, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -14...-19°C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -5...-10°C. Местами гололедица.

В среду, 18 ноября, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -14...-19°C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -5...-10°C. Местами гололедица.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6