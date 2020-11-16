В Самарской области сохраняется морозная погода

В начале недели в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха. Причиной тому антициклон, сформировавшийся в холодном воздухе Северного Урала и перемещающийся через Пермский край на Башкирию. С ростом давления количество облаков уменьшится и осадки прекратятся, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник, 16 ноября, малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -6...-11°C. Местами гололедица.
Во вторник, 17 ноября, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -14...-19°C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -5...-10°C. Местами гололедица.
В среду, 18 ноября, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -14...-19°C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -5...-10°C. Местами гололедица.