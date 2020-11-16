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Общество

Росреестр проведет "прямую линию" на тему предоставления сведений из ЕГРН

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 ноября, с 10:00 до 11:00 Управление Росреестра по Самарской области проведет "прямую линию" на тему предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Будут даны ответы на вопросы: какая информация содержится в выписке из ЕГРН? На что обратить внимание в выписке? Какой вид выписки заказать? Где заказать выписку из ЕГРН?

Задавайте вопросы начальнику отдела ведения Единого государственного реестра недвижимости Екатерине Андреевне Трубиной по телефону (846) 33-22-555.

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