Росреестр проведет "прямую линию" на тему предоставления сведений из ЕГРН

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В среду, 18 ноября, с 10:00 до 11:00 Управление Росреестра по Самарской области проведет "прямую линию" на тему предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).