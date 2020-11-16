Новые экологичные автобусы на газовом топливе вышли на улицы Тольятти

В понедельник, 16 ноября, в Тольятти вышли на линию экологичные автобусы ЛиАЗ на газовом топливе.Они поступили в регион по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, 10 ноября ключи от 50 новых автобусов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал автотранспортным предприятиям Тольятти. Право управлять новыми ЛиАЗами получили лучшие водители трех АТП Тольятти.

Как отметил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павел Баннов, пополнившие автопарк МП "ТПАТП № 3" автобусы на газомоторном топливе распределены между экипажами сотрудников предприятия и вышли на линии. В настоящее время новые ЛиАЗ с символикой нацпроекта задействованы на двух муниципальных автобусных маршрутах — №№ 13 и 46. Оценить их качество могут пассажиры во всех трех районах города.

Главная задача нового автотранспорта — сберечь экологию в городе и сократить выхлопы. "Для жителей Тольятти вопрос защиты экологии, окружающей среды, атмосферного воздуха очень важен. Откликаясь на их просьбы, мы стараемся делать все возможное для того, чтобы экологическую ситуацию улучшить", — отмечал глава региона.